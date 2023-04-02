Львів — Динамо. Напередодні

Україна

Чи зможе Безсмертний повторити фінт Ковальця?

В рамках 19-го туру УПЛ Львів прийме Динамо.

ЛЬВІВ – ДИНАМО

НЕДІЛЯ​, 2 КВІТНЯ, 13:00. "СКІФ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Напевно, це можна вважати нижньою точкою падіння: значна частина основи Динамо могла спокійно готуватися до 19 туру, бо не була викликана до збірної. І тут немає сенсу шукати якесь підводне каміння, як це було з невикликами Буяльського. Динамо просто грає так, що більша частина його гравців не заслуговує на матчі на міжнародному рівні.

Це можна було б назвати тим самим дном, від якого можна відштовхнутися: Шепєлєв, Кабаєв, Тимчик, Дубінчак можуть спокійно тренуватися і готуватися до Львова. Але тут проблема: львів'яни якраз у цю паузу змінили тренера! Олег Дулуб дещо несподівано (один матч із трьох після перерви виграв, другий звів унічию – від нього чемпіонського темпу вимагали, чи що?) звільнений, а на його місце заступив Анатолій Безсмертний.

Відставка білоруського тренера виглядає настільки дивною, що однією з причин може бути те, що він – власне, білорус. Не хочеться влаштовувати пародію на мем “Це тому, що я чорний?”, тим більше для іншої людини, але складно знайти іншу причину, через яку Безсмертний може бути милішим львів'янам, ніж Дулуб. Кар'єра Анатолія Петровича – команди з Черкас, Полтави, Сум, Львова, Липової Долини... Складно зараз знайти когось більше свого – так само як складно знайти гірші час та місце для роботи будь-якого білоруса, ніж Львів у 2023-му році.

Анатолій Безсмертний розпочав кар'єру 2007-го і майже 15 років віддав нижчим лігам. Винятком був 2021-й, коли він дуже допоміг Львову врятуватися, але дуже погано розпочав наступний сезон – зараз клуб, очевидно, хоче повторити цей трюк. Хтось скаже, що Безсмертний “доріс” до рівня вищої ліги, але, на мою думку, це скоріше ліга докотилася до того, щоб у ній працював такий тренер. До 2014-го в нижчих лігах працювали Шаран та Рябоконь, потім вони були мало не зірками УПЛ – а тепер настала черга працювати й Безсмертному.

Втім, у контексті матчу саме з Динамо його фігура набуває особливу вагу. У 1992-94 рр. він двічі ставав чемпіоном України у складі вгадайте з трьох разів, якого клубу. Був центральним захисником, який швидко програв конкуренцію та залишив Київ... А тепер згадуємо. Колишній гравець Динамо, який багато працював у нижчих лігах, отримав призначення до аутсайдера УПЛ – і перший матч після призначення має проводити проти київського клубу.

Дехто за таких самих вихідних даних нещодавно нагадав про себе.

Історія протистояння

0:1 у жовтні 2018-го на Олімпійському – одна з найжирніших плям на репутації Олександра Хацкевича та водночас пік кар'єри Лукаса Тейлора. Може, його за той гол і взяли до Шахтаря – інакше цей трансфер пояснити досить складно... Втім, інші дев'ять ігор проти цієї версії Львова кияни виграли.

Безсмертному вже вдавалося перемагати кризовий гранд: у березні 2021-го його Львів з рахунком 3:2 обіграв Шахтар Луїша Каштру.

Орієнтовні склади

ФК Львів: Рибка — Соуза, Ігор, Дитятьєв, Кузик — Алібеков — Антоніо, Бєляєв, Свржняк, Грисьо — Есеола

Динамо: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Лонвейк — Царенко, Гармаш, Кабаєв — Ванат

Прогноз

прогноз 0:1