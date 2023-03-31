Україна

Півзахисник отримав нагороду.

Шахтаря традиційно провів голосування за звання найкращого гравця місяця та вже оприлюднив результати.

Як повідомляє офіційний сайт донецького клуба, кращим гравцем у березні став півзахисник Георгій Судаков.

Талановитий футболіст отримав 40,9% голосів вболівальників (4549 балів). На другому місці опинився Ярослав Ракицький — 3346 балів, а трійку замкнув Кевін Келсі (2512 балів).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УАФ оштрафував Шахтар і Кривбас за нецензурну лайку офіційних осіб під час матчу УПЛ.