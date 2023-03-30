Україна

Обидва клуби заплатять грошовий штраф.

У рамках 17 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над криворізьким Кривбасом (3:0). Під час матчу щось не поділили головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич та віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін. Як з'ясувалося на післяматчевій пресконференції наставник "гірників" нецензурно лаявся в бік Гагаріна. Після поєдинку хорватський фахівець перепросив у віцепрезидента криворізького клубу.

Проте УАФ не залишилась осторонь скандалу і вирішила покарати обидва клуби, та зобов'язала сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 10 тис. грн кожному.

"Враховуючи поведінку офіційних осіб ФК Кривбас (Кривий Ріг) та ФК Шахтар (Донецьк) після матчу 17-го туру чемпіонату УПЛ ФК Кривбас (Кривий Ріг) — ФК Шахтар (Донецьк), який відбувся 12 березня, — зобов’язати ФК Кривбас (Кривий Ріг) та ФК Шахтар (Донецьк) сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 10 тис. грн кожному", — йдеться в заяві асоціації на офіційному сайті.

Дивитися відео голів та огляд матчу Кривбас — Шахтар ви можете на Football.ua.