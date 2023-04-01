Україна

Організатори змагань висунули чотирьох кандидатів на отримання нагороди.

Добіг до кінця черговий місяць української Прем’єр-ліги, тож організатори змагань вирішили визначити найкращого головного тренера національної першості за березневий період.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Патрік ван Леувен (Зоря) / 3 матчі (Ворскла / 3:2, Львов / 3:1, Динамо Київ / 1:0);

– Сергій Ковалець (Інгулець) / 3 матчі (Динамо Київ / 2:0, Металіст / 2:1, Чорноморець / 1:2);

– Роман Григорчук (Чорноморець) / 3 матчі (Верес / 3:1, Металіст 1925 / 1:1, Інгулець / 2:1);

– Ігор Йовічевіч (Шахтар) / 3 матчі (Металіст 1925 / 7:0, Кривбас / 3:0, Рух / 2:0).

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, керманича можна на сайті УПЛ та нижче в цьому матеріалі.