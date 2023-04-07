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    07 квітня 2023, 08:00

    Ворскла — Інгулець. Напередодні

    Ще один останній шанс для Скрипника.

    Підготовка до Ворскли / ФК ІНГУЛЕЦЬ
    Підготовка до Ворскли / ФК ІНГУЛЕЦЬ 07 квітня 2023, 08:00

    В рамках 20-го туру УПЛ Ворскла прийме Інгулець.

    ВОРСКЛА – ІНГУЛЕЦЬ

    П'ЯТНИЦЯ, 7 КВІТНЯ, 15:00. "ВОРСКЛА", ПОЛТАВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Знаєте, яка команда УПЛ набрала найбільше очок на дистанції з 14 по 19 тур включно? Ні, не Шахтар — він недобрав цілих п'ять пунктів. Тим більше не Дніпро-1, який із цих шести матчів виграв лише половину. Про Динамо смішно навіть згадувати; близько Зоря, яка на цій дистанції дозволила суперникам дві нічиї. Але все ж таки 14 очок з 18 можливих – це не найкращий показник. Цілих 15 пунктів на цій дистанції набрав... Інгулець.

    Просто фантастичний форсаж – особливо якщо згадати, що решта тринадцять матчів принесла в скарбничку Інгульця лише 7 пунктів. І шукати якусь закономірність тут просто безглуздо: про що можна говорити, якщо частина цих шести матчів були з в.о. тренера Бартуловича, частина – з Ковальцем, і склад за цей час змінювався дуже сильно? Просто важливо констатувати: Інгулець зараз на куражі, і це проявляється на всіх рівнях. Достатньо поглянути на їхній ролик після перемоги над Минаєм: це чистий екстаз команди, яка виступає краще за, мабуть, навіть власні очікування.

    А по той бік – протилежність, команда, яка грає гірше, ніж, напевне, чекали навіть найзлісніші хейтери. Рік тому просто неможливо було припустити, що команда, яка може просто взяти і викласти сотні тисяч доларів за одного гравця (Василь Кравець), а також підписувати дорогих легіонерів на кшталт Марлісона, матиме 9 поразок і всього 5 перемог у 19 матчах. Тому ж Інгульцеві виявилося достатньо провести один успішний відрізок, щоб випередити команду, яка на того ж Кравця витратила більше, ніж клуб із Петрового – на весь свій склад.

    Особливу родзинку в цей матч вносить спогад, як саме Інгулець здобув свою сенсаційну перемогу в сезоні. Під час матчу з Динамо часом виникала ситуація, коли на всій половині поля киян залишався один Нещерет. Інгулець не соромився оборонятися всією командою, але при цьому проводив блискучі контратаки, караючи Динамо за дуже високу лінію оборони. Так ось: у Ворскли з високою лінією оборони ще більші проблеми, ніж у Динамо.

    При цьому фаворитом матчу Інгулець, звичайно, все одно не є. Про який фаворитизм може йтися, якщо на кожній позиції у Ворскли вийде гравець індивідуально сильніший? Просто одна команда має зрозумілу модель гри, навіть у контексті конкретно сьогоднішнього матчу – а інша зайшла у в пік кризи. Взагалі, для полтавців настав час очікуваних несподіванок: експериментів із кадрами та тактикою. Скрипнику треба щось міняти, доки не поміняли самого Скрипника.

    Історія протистояння

    Ворскла виграла в Інгульця три матчі з чотирьох і четвертий звела внічию 2:2. Гра першого кола закінчилася мінімальною перемогою полтавців.

    Орієнтовні склади

    Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Рамірес, Кравець — Павлюк, Юрченко — Родрігес, Степанюк, Сефері — Лопес

    Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Смоляков, Ченбай — Головкін, Кучеренко, Кухарук, Козак — Кравчук

    Прогноз

    footballпрогноз 0:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Ворскла Інгулець

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