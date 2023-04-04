Україна

Футболіст прописався на батьківщині.

Донецький Шахтар відпустив 24-річного лівого захисника Маркіньоса Сіпріано в Аваї з бразильської Серії Б.

Футболіст підписав короткостроковий контракт — до завершення 2023 року. Transfrermarkt повідомляє, що це безкоштовний трансфер.

До цього Маркіньос виступав на правах оренди за Крузейро, де зіграв лише 10 поєдинків, і не вразив босів клубу.

У Шахтар він перейшов у 2018 році з Сан-Паулу за 1 мільйон євро. З тих пір він відіграв 26 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.