Україна

Не можна більше помилятися, Дніпро-1 тисне.

В рамках 20-го туру УПЛ Шахтар прийме Металіст.

ШАХТАР — МЕТАЛІСТ

СУБОТА, 8 КВІТНЯ, 14:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Серія впевнених перемог Шахтаря у Прем'єр-лізі досить несподівано перервалася нічиєю з Чорноморцем. Одеський клуб показав, що “гірники” не такі страшні, якщо з ними грати: зокрема, у першому таймі більше володіти м'ячем. І можна було б заговорити про приклад Чорноморця для інших команд – але найближчий суперник Шахтаря виглядає прикладом швидше протилежного підходу.

Металіст у минулих двох турах перервав невдалу серію та піднявся із зони прямого вильоту. Голів для цього знадобилося рівно нуль – обидва останні матчі закінчилися з рахунком 0:0. При цьому у двох перших матчах року Металіст забивав, але програвав – обидва рази по 1:2. Після цього команда, можна сказати, зробила висновки: тепер вона не має голів, але не має й поразок.

Тобто Шахтар гратиме проти чергового автобуса, що становить відсотків 80% його пригод у чемпіонатах України. І його завдання ускладнює кадрове питання. Слово Ігору Йовічевічу після осічки в Одесі:

“У Степаненка після важкого матчу збірної запалення коліна. Сподіваюся, що до матчу з Металістом він буде готовий. Ще Ваня Петряк випав. Така специфічна ситуація, коли на старті сезону починали з 4 вінгерами, а сьогодні жодного немає.

Мудрик пішов, Зубков травмувався, Швед не може відновитись, Петряк сам на рівному місці зламався. Для нашого стилю моделі гри через ширину, гри один в один це відчутні втрати”.

Так, без вінгерів розкривати насичену оборону набагато складніше, а Степаненко – просто суперзірка ліги, його замінити неможливо. Хоча дивно критикувати Криськіва та Гочолейшвілі (кожен із них забив Чорноморцю), але проти закритої оборони їм буде проявити себе складніше. Металіст готовий оборонятися в 11 осіб, при рахунку 0:0 так точно.

Багато що у матчі вирішать кадри: без капітана Шахтарю доведеться значно важче. Але загалом, Шахтарю треба вчитися грати і без Степаненка: все-таки він гравець більш ніж серйозного віку, а донецький клуб може бути прикладом того, як замінювати лідерів. Через два тижні матч із Динамо, і в ньому Тарас потрібен набагато більше – може, й не варто форсувати підготовку та ризикувати рецидивом заради матчу з аутсайдером.

Історія протистояння

Перший матч в історії протистояння вийшов із заявкою на легендарність: Шахтар, незважаючи навіть на гру на виїзді, переміг 6:1.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Бондаренко, Судаков — Гочолеішвілі, Сікан, Криськів

Металіст: Єрмолов — Картушов, Мизюк, Порох, Романюк — Панасенко, Чайковський, Демченко — Наумець, Бойчук, Прядун

Прогноз

прогноз 2:0

Віталій Пасічний, Football.ua