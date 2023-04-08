Україна

Пономарьов дебютує вдома у новій якості.

У рамках 20-го туру УПЛ Рух прийме Верес.

РУХ — ВЕРЕС

СУБОТА, 8 КВІТНЯ, 15:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Знаєте, як можна охарактеризувати цей матч? PR-дербі. Рух та Верес роблять все і навіть більше, щоб привернути до себе увагу, завоювати аудиторію. Верес випускає чудовий ютуб-серіал з доступом до роздягальні – Рух робить масштабне інтерв'ю до завершення кар'єри Федорчука; президент Вереса записує інтерв'ю з іншими президентами – президент Руху дає резонансні прес-конференції. Просто подивіться, як яскраво, барвисто Рух висвітлив свій останній матч проти Зорі:

Обидва клуби чудово резонують, і це хочеться тільки вітати на тлі тієї ж Зорі, яка лінується, елементарно, фотозвіти своїх ігор робити. Але це не скасовує факту, що прямо зараз команди займають друге та третє з кінця місця в турнірній таблиці. І любов до привернення уваги лише підвищує тиск: і Козловський вибудовував академію класу “люкс”, і Надєїн перебудовував стадіон явно не для першої ліги.

Важливий момент, з якого треба було починати: по грі Верес весь сезон виглядає набагато краще. Рівняни в багатьох матчах контролюють гру, майже завжди грамотно діють від одного штрафного майданчика до іншого – але їм регулярно не щастить з реалізацією, своєї та суперника. Заради справедливості, Верес почав сезон з реалізацією краще за середній по лікарні, але в останніх 11 матчах у команди чотири набрані очки – з відривом найгірший темп у лізі. А ось Рух просто грає як аутсайдер.

З іншого боку, Рух проведе перший домашній матч після зміни тренера – і в принципі перший проти більш-менш рівного суперника. Колишній наставник молодіжної команди – той самий, який обігравав молодь Інтера – Віталій Пономарьов у першій грі обійшовся без кадрової революції (зокрема, жодної “навали” юніорів не відбулося: Дідик, Роман, Карабін та Слюбик й за Кучука грали постійно), але саме сьогодні для нього починається справжня боротьба за виживання.

Пономарьов багато говорить про агресивний футбол, бажання грати в атаку. Із Зорею в цьому плані блиснути не вдалося, але нинішня Зоря придушить будь-кого. Якщо Віталій Юрійович не відступить від своїх планів, то цей матч може стати найвидовищнішим у турі. Верес у принципі не затискається у штрафному майданчику, та й гіпотетична нічия може виявитися на користь суперників.

Окрема проблема Вереса – дискваліфікація Владислава Шарая: із Кривбасом вінгер отримав зайву жовту. І ця проблема велика не через умовну велич Владислава, а через дефіцит у Вереса гравців на лівому фланзі. Замість Шарая міг би грати Геннадій Пасіч, але його Вірт у минулому турі використав на позиції лівого захисника.

Історія протистояння

Всього команди зіграли чотири офіційні матчі. Перші два виграв Рух, але два останніх завершилися внічию.

Орієнтовні склади

Рух: Паньків — Лях, Слюбик, Дідик, Роман — Довгий — Соломон-Отабор, Едсон, Карабін, Бренер — Климчук

Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Квасний — Кучеров — Дахновський, С. Шарай, Кльоц, Пасіч — Гайдучик

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua