Україна

Функціонера звинувачують по двом порушенням закону.

Президента УАФ Андрія Павелка 5 квітня переобрали у конгрес УЄФА — у день, коли УЄФА оголосило про продовження співпраці з Александером Чеферіном.

Як повідомляє французьке видання Le Monde, прокурор швейцарського кантону Юра прийняв позов проти прездента УАФ. Андрія Павелка звинувачує Арно Бедат. Це журналіст, який у 2018 році був автором критичного матеріалу про функціонера та проводив розслідування.

Павелко, за словами представника преси, пропонував йому через посередників 50 тисяч євро, щоб знайти компроміс.

"Пан Павелко не повинен знову балотуватися в УЄФА. Ми не розуміємо цієї політичної підтримки. Ми сподіваємося на зразковий вирок", — повідомив адвокат Бедата.

У свою чергу адвокат Павелка Філіп Владімір Босс заяиви, що український функціонер усе заперечує.

"Пан Андрій Павелко заперечує всі звинувачення у протиправних діях у будь-якому провадженні, яке веде швейцарська чи українська влада. Швейцарії пан Павелко надав переконливі докази того, що він головував на сесії парламенту в той час, коли було скоєно ймовірне правопорушення. Нам повідомляли, що відсутність вини пана Павелка в Україні також підтверджується відповідними доказами".

Також відомо, що у лютому 2019 року французька асоціація Sherpa вже безуспішно закликала УЄФА відхилити кандидатуру Павелка на посаду члену виконавчого комітету УЄФА, засуджуючи судові справи навколо українця.