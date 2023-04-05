Україна

Футболіст вирішив не приймати поспішні рішення.

Півзахисник Дніпра-1 з Коста-Ріки Рональд Матарріта зізнався, що нещодавно думав про те, аби завершити футбольну кар'єру.

"Мій світогляд місяць тому був повністю відірваний від футболу через нескінченну кількість ситуацій, але ось я, і я все ще тут… Тепер я можу тільки подякувати тим людям, які не підвели мене.

Сьогодні я тут, тому що, сам того не усвідомлюючи, у мене є друзі, родина та люди, які вірять у мене більше, ніж я сам…

Мої агенти, мої фізіотерапевти та їхня клініка, моя родина та мої близькі друзі, які є частиною цього, і, нарешті, також СК Дніпро-1 і його пристрасть дати мені час, необхідні для того, щоб знову знайти правильний маршрут", — написав футболіст в Instagram.

Як повідомляє видання La Teja, Матарріта міг завершити кар'єру. Дніпро-1 підписав 28-річного гравця з Цинциннаті.