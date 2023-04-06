Україна 06 квітня 2023, 17:24 Сітчінава перебрався у чемпіонат Киргизстану Футболіст залишив Україну. Ніка Сітчінава, Колос 06 квітня 2023, 17:24 Колишній форвард Інгульця та Колосу Ніка Сітчінава перейшов у клуб Алай Ош із чемпіонату Киргизстану. 28-річний футболіст підписав угоду з новим клубом до кінця 2023 року. View this post on Instagram A post shared by FC ALAY (@fcalay_official) У складі Колосу Ніка забив один гол у 20 поєдинках. За Інгулець грузин зіграв 134 матчі, забив 33 голи та віддав 9 асистів. Люди Ніка Сітчінава Команди Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте