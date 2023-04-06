Україна

Футболіст залишив Україну.

Колишній форвард Інгульця та Колосу Ніка Сітчінава перейшов у клуб Алай Ош із чемпіонату Киргизстану.

28-річний футболіст підписав угоду з новим клубом до кінця 2023 року.

У складі Колосу Ніка забив один гол у 20 поєдинках. За Інгулець грузин зіграв 134 матчі, забив 33 голи та віддав 9 асистів.