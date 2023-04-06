Захисник Шахтаря повернувся до загальної групи.
ВІКТОР КОРНІЄНКО, ФК ШАХТАР
06 квітня 2023, 17:55
Донецький Шахтар у рамках 20 туру української Прем'єр-ліги зіграє проти харківського Металіста.
Як повідомляє прес-слуба "гірників", захисник Шахтаря Віктор Корнієнко готується до гри у загальній групі.
Ще у серпні 2022 року Корнієнко отримав дуже важку травму — хрестоподібних зв'язок, і 8 місяців відновлювався. Було це у грі другого туру УПЛ проти Кривбасу.
Матч між Шахтарем та Металістом відбудеться 8 квітня та розпочнеться о 14:00 за київським часом.