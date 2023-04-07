Футболіст озвучив причини "повісити бутси на цвях".
Артем Кравець, Getty Images
07 квітня 2023, 18:28
Колишній нападник збірної України, Динамо, Штутгарта та інших клубів Артем Кравець розповів, чому вирішив завершити кар'єру.
"В мене на це було багато різних причин. Перше — війна. Мені дуже тяжко себе переналаштувати, думати про щось інше, налаштовувати себе на футбол. Найголовніша причина — війна.
Але є ще декілька причин. В мене було дві операції на спині в періоді півтора року. Це не дуже навіть звучить. Були великі ризики. Лікарі казали, що коли закінчу з футболом, потрібні операції. Якщо це все зробити — можна впасти з велосипеда та спина розлетиться. Тому я нічого не робив.
Коли війна почалась, я поїхав грати у Скар'яспор. Там я потрапив на дуже жорстке поле. В мене ніколи за кар'єру не було особливих проблем з коліном. І тут, на жорсткому полі, в мене боліло коліно постійно. Я навіть не міг тренуватись нормально.
Розірвавши з ними контракт, я приїхав додому і ще місяць відчував своє коліно. Ось тільки зараз я нормально можу ходити без відчуттів. Як можна продовжувати кар'єру, коли болять спина та коліно, ще й йде війна?", — сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.
Останнім клубом 33-річного Кравця був турецький Скар'яспор, за який він провів 7 матчів без гольових дій.