Україна

Футболіст озвучив причини "повісити бутси на цвях".

Колишній нападник збірної України, Динамо, Штутгарта та інших клубів Артем Кравець розповів, чому вирішив завершити кар'єру.

"В мене на це було багато різних причин. Перше — війна. Мені дуже тяжко себе переналаштувати, думати про щось інше, налаштовувати себе на футбол. Найголовніша причина — війна.

Але є ще декілька причин. В мене було дві операції на спині в періоді півтора року. Це не дуже навіть звучить. Були великі ризики. Лікарі казали, що коли закінчу з футболом, потрібні операції. Якщо це все зробити — можна впасти з велосипеда та спина розлетиться. Тому я нічого не робив.

Коли війна почалась, я поїхав грати у Скар'яспор. Там я потрапив на дуже жорстке поле. В мене ніколи за кар'єру не було особливих проблем з коліном. І тут, на жорсткому полі, в мене боліло коліно постійно. Я навіть не міг тренуватись нормально.

Розірвавши з ними контракт, я приїхав додому і ще місяць відчував своє коліно. Ось тільки зараз я нормально можу ходити без відчуттів. Як можна продовжувати кар'єру, коли болять спина та коліно, ще й йде війна?", — сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Останнім клубом 33-річного Кравця був турецький Скар'яспор, за який він провів 7 матчів без гольових дій.