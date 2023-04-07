Україна

Футболіст поміркував про деякі рішення киян, які вважає нелогічними.

Колишній нападник київського Динамо Артем Кравець розповів, чому повернувся у Динамо після європейського періоду кар'єри.

"Коли я повернувся у Динамо з Гранади — в мене залишався рік контракту. В Динамо Київ до цього була одна така історія, як цього року з Циганковим — моя. Ось, рік контракту, і в мене була пропозиція з Алавесу. Навіть є доказ, я його зберігаю. Алавес давав нормальний контракт — з гіршими умовами ніж у Динамо, але мене влаштовувало. Вони були готові платити мільйон за мене.

В Динамо відразу не погодилися. І все. Хоча в Динамо був я, Мораес, Мбокані та Бєсєдін. Чотири нападники. І я не розумів, чому мене не відпускали. Я хотів в Європу. Після непоганого сезону в Іспанії була конкретна пропозиція, але сказали "ні", і все.

За декілька місяців на мене вийшов Кайсеріспор, і потім в грудні місяці я погодився з ними підписати предконтракт.

Як це сприйняли в Динамо? Ніхто жорстко в мою сторону не висловлювався. Пред'яви були, що мовляв рідний клуб, а йду безкоштовно".

"Навіть історія Циганкова. Я не розумію, чому найкращий гравець команди, який коштує великих грошей, які за нього пропонували, в останній рік контракту йде. Чому Динамо Київ не має взагалі якоїсь структури?

Раніше я дуже не любив Шахтар, але завжди захоплювався тим, наскільки в них структурний клуб. Там кожен знає що, де, коли та чому. Кожен має свої обов'язки. Були історії приємні та неприємні, але немає історій, що хтось не продовжує контракт.

Немає відповіді в мене, чому в Динамо не так", - сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.