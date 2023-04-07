Україна

Футболіст розповів про героїчні вчинки тестя.

Вінгер донецького Шахтаря Іван Петряк розповів, як його тесть пішов на війну проти окупантів та, на жаль, загинув.

"Він відправив свою жінку до мене в Угорщину, а сам, щоб ніхто не знав, добровольцем пішов захищати Україну. Він був інвалідом, в нього рука не згинається. Його не брали, але він спав під військкоматом та випросив.

Воював він два місяці, а потім його побратими сказали, що його вбили, що бачили його тіло. До мене дійшли чутки, що в нього з собою був мій портфель з 34-м номером. Мені скинули фотографію з тієї сторони. Ті хто воюють за терористів.

Мій портфель в них. Тіла не знайшли, а сказали, що можна забрати портфель. До цього дня ми нічого не знаємо, не змогли поховати та попрощатися", — сказав Петряк у коментарі прес-службі "гірників".