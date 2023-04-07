Футболіст розповів про героїчні вчинки тестя.
Іван Петряк, Шахтар
07 квітня 2023, 19:56
Вінгер донецького Шахтаря Іван Петряк розповів, як його тесть пішов на війну проти окупантів та, на жаль, загинув.
"Він відправив свою жінку до мене в Угорщину, а сам, щоб ніхто не знав, добровольцем пішов захищати Україну. Він був інвалідом, в нього рука не згинається. Його не брали, але він спав під військкоматом та випросив.
Воював він два місяці, а потім його побратими сказали, що його вбили, що бачили його тіло. До мене дійшли чутки, що в нього з собою був мій портфель з 34-м номером. Мені скинули фотографію з тієї сторони. Ті хто воюють за терористів.
Мій портфель в них. Тіла не знайшли, а сказали, що можна забрати портфель. До цього дня ми нічого не знаємо, не змогли поховати та попрощатися", — сказав Петряк у коментарі прес-службі "гірників".