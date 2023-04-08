Україна

До вашої уваги трансляція матчу 20 туру УПЛ.

У рамках 20 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух у домашньому матчі зіграє проти рівненського Вересу.

Гра відбудеться 8 квітня на стадіоні Арена Львів. Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено Дмитра Бондаренка з Одеси, а допомагатимуть йому Олександр Дашко та Ігор Лебеденко.

Онлайн трансляція:

Після 19 турів Рух набрав 17 очок та посідає друге з кінця місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Вереса — 18 балів та на один рядок вище відповідно.