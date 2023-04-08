Україна

Завершився матч чемпіонату України.

Кривбас вдома переграв Зорю. Господарі здобули другу перемогу після перерви на матчі національних збірних, а гості після чотирьох вікторій підряд навпаки вперше втратили дорогоцінні очки.

На початку другого тайму відмітився Капич. Створити щось у відповідь навіть з перевагою по ударах не вийшло.

Кривбас — Зоря 1:0

Гол: Капич (50)

Кривбас: Кліщук — Якимець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Банада — Микитишин (Понєдєльнік, 46), Капич (Стецьков, 88), Задерака (Опанасенко, 90) — Татарков (Луньов, 71)

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Булеца, Бранко, Дришлюк — Антюх (Вантух, 71), Русин — Мішньов

Попередження: Татарков, Приходько, Задерака, Банада — Антюх