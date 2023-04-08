Україна

Завершився матч чемпіонату України.

Шахтар мінімально обіграв Металіст. Колективу Ігора Йовічевіча вдалося забити у середині другого тайму зусиллями Артема Бондаренко.

Асист записав на свій рахунок Геогрій Судаков, який окрім того не реалізував декілька чудових нагод збільшити перевагу команди. Харківська команда закріпилася у зоні прямого вильоту.

Шахтар — Металіст 1:0

Гол: Бондаренко, 64

Шахтар: Трубін — Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко — Степаненко — Криськів (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Судаков (Тотовицький, 90) — Сікан (Траоре, 61)

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мізюк, Порох, Корраль, Чайковський (Панасенко, 70), Ралюченко — Картушов (Наумець, 63), Демченко, Бойчук — Прядун

Попередження: Бондар — Ралюченко