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Рух — Верес 0:0

Рух: Паньків — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Слюсар (Притула, 68), Довгий — Климчук, Мисик (Едсон, 58), Соломон-Отабор — Карабін (Руніч, 46).

Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Лебеденко — Кльоц — Блізніченко, Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик (М. Шестаков, 83).

Попередження: Карабін, Слюбик — Лебеденко

На 71-й хвилині був вилучений Олександр Лебеденко (Верес) (друге попередження).

На 90+2-й хвилині був вилучений Едсон Фернандо (Рух) (грубий фол).