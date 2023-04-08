Аутсайдери чемпіонату вважали за краще отримувати дисциплінарні покарання, аніж вражати ворота один одного.
Рух — Верес, фото УПЛ
08 квітня 2023, 16:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 90+2-й хвилині був вилучений Едсон Фернандо (Рух) (грубий фол).
Рух — Верес 0:0
Рух: Паньків — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Слюсар (Притула, 68), Довгий — Климчук, Мисик (Едсон, 58), Соломон-Отабор — Карабін (Руніч, 46).
Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Лебеденко — Кльоц — Блізніченко, Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик (М. Шестаков, 83).
Попередження: Карабін, Слюбик — Лебеденко
На 71-й хвилині був вилучений Олександр Лебеденко (Верес) (друге попередження).