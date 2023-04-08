Україна

Рух та Верес не забивали голів у матчі з двома вилученнями

Аутсайдери чемпіонату вважали за краще отримувати дисциплінарні покарання, аніж вражати ворота один одного.

Рух — Верес, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рух — Верес 0:0



Рух: Паньків — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Слюсар (Притула, 68), Довгий — Климчук, Мисик (Едсон, 58), Соломон-Отабор — Карабін (Руніч, 46).



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Лебеденко — Кльоц — Блізніченко, Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик (М. Шестаков, 83).



Попередження: Карабін, Слюбик — Лебеденко



На 71-й хвилині був вилучений Олександр Лебеденко (Верес) (друге попередження). На 90+2-й хвилині був вилучений Едсон Фернандо (Рух) (грубий фол).