Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 13:00.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас вельми несподівано здобув мінімальну перемогу над луганською Зорею.

Команда Патріка ван Леувена вперше втратила очки після чотирьох перемог поспіль, оскільки їй так і не вдалося впоратися із щільною обороною колективу Юрія Вернидуба.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Зоря в 20 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Кривбас — Зоря 1:0

Гол: Капич, 50

Кривбас: Кліщук — Якимець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Банада — Микитишин (Понєдєльнік, 46), Капич (Стецьков, 88), Задерака (Опанасенко, 90) — Татарков (Луньов, 71)

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Булеца, Бранко, Дришлюк — Антюх (Вантух, 71), Русин — Мішньов

Попередження: Татарков, Приходько, Задерака, Банада — Антюх