Україна

До вашої уваги трансляція матчу 20 туру УПЛ.

У рамках 20 туру української Прем'єр-ліги дніпровський Дніпро-1 у домашньому матчі зіграє проти Львова.

Гра відбудеться 9 квітня на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток матчу прозвучить о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу призначено Дмитра Панчишина з Харкова, а допомагатимуть йому Віктор Нижник та Сергій Приступа.

Онлайн трансляція:

Після 19 турів Дніпро-1 набрав 42 очки та посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, а у Львова — 16 балів та остання сходинка відповідно.