Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та Львів.

Дніпровський Дніпро-1 зіграє домашній матч в Ужгороді на Авангарді проти Львова в рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після перемоги над харківський Металістом 1925 (3:0). залучив до стартового складу Сватка до центру оборони, тоді як Довбик очолить атаку.

Анатолій Безсмертний, на тлі поразки від київського Динамо (0:2), використав із перших хвилин Кузика на лівому фланзі, а до центральної ланки повернувся Свржняк.

Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Сарапій, Сваток, Є. Пасіч — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.

Запасні: Макс Валеф, Кінарейкін, Матарріта, Гомес, Федорів, Хайнер, Когут, Підлепенець, Танковський, Танчик, Кононов.



Львів: Рибка — Ґабріель, Сасовський, Дитятьєв — Антоніо — Грисьо, Мильченко, Бєляєв, Свржняк, Кузик — Бугай.

Запасні: Юрчук, Ольховий, Богунов, Р. Михайлів, Ґільєрме, Есеола, Алібеков, Мишенко, Никитюк.



Гра Дніпро-1 — Львів почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.