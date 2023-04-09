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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та харківський Металіст 1925.

Ковалівський Колос та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою в рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після нічиєї проти харківського Металіста (0:0), використав із перших хвилин Мякушко на лівому фланзі атаки, тоді як Лисенко зіграє на вістрі.

Едмар, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:3), залучив до стартового складу Капінуса ліворуч в обороні, тоді як Кравченко з'явиться в центральній лінії, а Чирук зіграє на вістрі атаки.

Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов — Ільїн, Оріховський, Мякушко — Лисенко.

Запасні: Маханьков, Фесюн, Зозуля, Новак, Криворучко, Смирний, Болбат, Велетень, Попов, Безбородько, Ісаєнко.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Габелок, Я. Мартинюк, Кравченко — Ременюк, Чирук, Бичек.

Запасні: Сидоренко, Кияшко, Ткачук, Коваленко, Рудавський, Шершень, Ю. Потімков, Вачіберадзе, Абдуллаєв, Ткачук, Дмитренко, Ігор.



Гра Колос — Металіст 1925 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.