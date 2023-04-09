Україна

Фахівець висловився про гру на виїзді.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував нічийний результат у грі з Олександрією — 1:1.

"Тут не йшла мова про настрій, і ніхто не думав, який у нас настрій. Це нікому не цікаво, ми повинні просто діяти, виходячи з ситуації, яка скалася. Ми залишилися в меншості, відповідно всі наші думки були про 45 хвилин у меншості. Цьому ми присвятили перерву, і в другому таймі вже діяли по тому плану, який визначили для себе.

Чи позитивний результат — 1:1? Враховуючи, що 45 хвилин грали в меншості, то, напевно так. З іншого боку… Хоча, що з іншого боку, кому це цікаво? 1:1 — приймаємо цей результат таким, як є. Що ми будемо гнівити Бога й говорити про якісь віртуальне. Це таке, тільки припущення можуть бути.

У другому таймі команда діяла так, як ми домовилися і в тактичному, і в стратегічному плані. Ми сподівалися, що в нас будуть деякі атакувальні моменти, де ми зможемо більше разів загрожувати воротам суперника, ніж воно було насправді", — сказав Григорчук.

Відео голів та огляд матчу між Олександрією та Чорноморцем дивіться на Football.ua.