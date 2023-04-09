Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 13:00.

Олександрія у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі зіграла внічию з одеським Чорноморцем.

Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол "моряків" у виконанні Алефіренка на 36 хвилині зустрічі, господарі відповіли влучним ударом Ковальця на 69 хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Чорноморець в в українській Прем'єр-лізі:

Олександрія — Чорноморець 1:1

Голи: Ковалець, 69 — Алефіренко, 36

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бабогло, Логінов, Цуріков — Михайленко (Рибалка, 64), Ковалець (Шулянський, 81) — Кожушко (Калитвинцев, 46), Мустафаєв (Сігеєв, 46), Третяков — Кулаков (Кобзар, 65)

Чорноморець: Непогодов — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Юсов, 78), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Політило, 46), Алефіренко

Попередження: Сігеєв, Калитвинцев — Демченко, Алефіренко

Видалення: Демченко