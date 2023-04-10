Україна

Фахівець висловився про розгромну поразку.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував розгромну поразку з рахунком 0:3 від Колоса.

"Закономірний результат. Можливо, він міг бути і не 3:0, проти слід визнати, що закономірна перемога Колоса. Вони показали на багато більший характер і як нагороду вони здобули заслужену перемогу.

Для нас це також, на даний момент, загадка, чому , чому так вийшло, чому ми сьогодні так погано зіграли. Потрібно проаналізувати, з холодною головою розібрати гру і я сподіваюсь, що ми зуміємо до наступного матчу знайти причини".

Огляд матчу Колос — Металіст 1925

"А чого не вистачило, я думаю, що кожного компоненту гри, який є, сьогодні трошки не вистачало. Але, знову ж таки, це вже наша проблема, як в найшвидші терміни зробити правильні висновки і налагодити свою гру, зробити її такою, як мінімум, якою вона була до 70 хвилини матчу з Дніпром-1", — сказав Голодюк.

Після 20 зіграних матчів Металіст 1925 займає 10 сходинку у таблиці УПЛ із 21 набраним балом в активі.