Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 15:00.
Колос — Металіст 1925, ФК Колос
09 квітня 2023, 21:33
Колос у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здолав Металіст 1925 (3:0).
Перемогу команді з Ковалівки принесли забиті м'ячі у виконанні Безбородька та Оріховського, який оформив дубль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Металіст 1925 в в українській Прем'єр-лізі:
Колос — Металіст 1925 3:0
Голи: Оріховський, 3, 35, Безбородько, 64.
Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов (Криворучко, 81) — Ільїн (Велетень, 81), Оріховський (Смирний, 68), Мякушко (Болбат, 68) — Лисенко (Безбородько, 53).
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Габелок, Я. Мартинюк, Кравченко — Ременюк (Абдулаєв, 65), Чирук (Дмитренко, 65), Бичек.
Попередження: Богданов, Ільїн, Криворучко.