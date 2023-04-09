Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 15:00.

Колос у матчі 20 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здолав Металіст 1925 (3:0).

Перемогу команді з Ковалівки принесли забиті м'ячі у виконанні Безбородька та Оріховського, який оформив дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Металіст 1925 в в українській Прем'єр-лізі:

Колос — Металіст 1925 3:0

Голи: Оріховський, 3, 35, Безбородько, 64.



Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов (Криворучко, 81) — Ільїн (Велетень, 81), Оріховський (Смирний, 68), Мякушко (Болбат, 68) — Лисенко (Безбородько, 53).



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Габелок, Я. Мартинюк, Кравченко — Ременюк (Абдулаєв, 65), Чирук (Дмитренко, 65), Бичек.



Попередження: Богданов, Ільїн, Криворучко.