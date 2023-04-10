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Керманич Колоса прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Ковалівський Колос напередодні в домашньому поєдинку в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав харківський Металіст 1925.

Колос — Металіст 1925 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "колосків" Ярослав Вишняк після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Дуже раді, що здобули три залікові бали й раді тому, що забили три м’ячі — таке з нами нечасто трапляється. Підняли самі собі настрій, бо всі постійно озираються назад. Дуже велика щільність у турнірній таблиці, тому, так, дуже важлива перемога.

Звичайно, що швидкий м’яч Оріховського вплинув на гру. У попередніх матчах нам дуже не вистачало саме першого гола, тому що ми мали непогані нагоди, але не могли їх утілити в забиті м’ячі. Це завжди накладає відбиток на подальшу гру.

Коли ти збиваєш те, що створює, то володієш перевагою й у підсумку триває зовсім інша гра. Павло зробив те, що нам не вдавалось зробити раніше. Після цього ми виглядали дуже впевнено.

Дуже ради за кожного гравця команди, якому вдається себе добре проявити. Мякушко сьогодні проявив себе на тлі добре організованої команди. У нього був складний період — він пропустив велику кількість підготовчого періоду, коли ми закладали фундамент підготовки. Коли він приїхав до Туреччини, то пропустив ігровий етап підготовки, перехворів. Завжди все йде шкереберть у гравців, які пропускають підготовчий період.

Сподіваюсь, що в Мякушка залишився складний період позаду. Він працює на тренуваннях, виконує те, що ми просимо його виконувати. З’явилась націленість на удар, загострення — те, чого не було раніше. Я радий як за нього, так і за решту хлопців, які з’являлись на полі.

У мене нема претензій до хлопців у плані налаштування на кожен із матчів, які ми грали. Десь у нас були невдалі епізоди, десь частину матчу ми могли проводити не так упевнено, як би того хотілось. Але не було жодної гри без настрою, чи тих, у яких би ми виглядали погано фізично.

Грали з Кривбасом на виїзді — були моменти, але в підсумку пропустили. Потім була гра проти Руху, із Минаєм мали дві стійки, із Металістом також було складно. Бачу, що хлопці прагнуть перемагати, а сьогодні це просто перетворилось на забиті м’ячі", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос гратиме в гостях у петровського Інгульця.