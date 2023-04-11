Україна

Бізнесмен подав позов до суду на країну-терориста.

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов вимагає країну-терориста рф компенсувати усі збитки

за захоплені активи в Донецькій і Луганській областях задля фінансування майбутньої відбудови України. Він подав позов до суду.

Як повідомляється на сайті його інветсиційної компанії SCM, до таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, в тому числі Донбас Арена, в будівництво якої було інвестовано понад 400 мільйонів доларів.

"24 лютого 2022 року розпочалося широкомасштабне вторгнення російської армії в Україну. Але для мене, як і для багатьох українців, війна розпочалася 2014 року. Саме тоді росія вторглася на територію нашої країни, почала захоплювати найважливіші для нашої економіки підприємства та руйнувати нашу інфраструктуру. Моя позиція незмінна: ми добиватимемося справедливості всіма законними методами у всіх можливих інстанціях. Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року.

Тому я подаю позов на повне відшкодування країною-агресором усіх заподіяних нам з 2014 року збитків на незаконно окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Справедливість має бути відновлена, і агресор має понести як фінансове, і кримінальне покарання. Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України.

Ми обов'язково відновимо нашу країну, у тому числі й наш, український Донбас, а Донбас Арена знову стане місцем щасливих зустрічей та яскравих емоцій", — прокоментував Ахметов.