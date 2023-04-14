Інгулець — Колос. Напередодні

Україна

На двох у сьогоднішніх суперників “-100”.

В рамках 21-го туру УПЛ Інгулець прийме Колос.

ІНГУЛЕЦЬ — КОЛОС

П'ЯТНИЦЯ, 14 КВІТНЯ, 14:00. НТК ІМ. В. БАННІКОВА, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Чергова версія сільського дербі в УПЛ: цього разу грають команди пунктів із населенням у 7088 та 1646 осіб відповідно. Календарний рік набагато успішніше розпочинала команда з Ковалівки, але Інгулець у 2023-му набрав настільки шалений темп, що на певному відрізку був найкращою командою ліги. Втім, матч останнього туру, проти явно кризової Ворскли, жорстко поставив Інгулець на місце. Ні, команда Ковальця битиметься за виживання, а Колос ще не втратив шансів навіть на Лігу конференцій.

Розв'язка сезону – час дискваліфікацій, і обидва клуби будуть змушені обходитися без важливих гравців. Колос на 21-й тур втрачає, можливо, найвідомішого і найпатріотичнішого гравця. Андрій Богданов, який з березня до літа служив у ЗСУ, минулого туру отримав четверту жовту картку. Шкода опорника: він через пропущені збори лише в 2023-му набрав форму і відвоював (у хорошому розумінні цього слова) місце в основі. Богданова, швидше за все, замінить Смирний, який це зробив уже під час матчу з Металістом 1925 – але велике питання, чи зможе він дати той самий обсяг роботи.

Богданов грає в Колосі під 90-м номером (очевидно, через рік народження) – а ось Інгульцеві доведеться обходитися без “десятки”. Олександр Козак саме за Ковальця став “залізним” гравцем основного складу, забив переможний гол Динамо, але з Ворсклою отримав картку, через яку не зможе зіграти сьогодні. І для Ковальця вибір заміни своєї тимчасової втрати може бути набагато важчим, ніж для Вишняка – своєї: Козак грає лівого вінгера, а в останньому матчі гравців цього амплуа на лаві у Інгульця просто не було.

У першій частині сезону Козаку серйозну конкуренцію становив Віктор Блізніченко – двадцятирічний вихованець київського Динамо, який перебуває в оренді. За Ковальця він не зіграв жодної хвилини і навіть на лаву пробився всього у двох іграх, що трохи дивує: хто-хто, а Ковалець завжди любив розбиратися з молоддю і кілька років працював у відповідній збірній... У Полтаві Козак ще й отримав травму, його замінив Козиренко – і навряд чи вразив чимось.

Цікаво, як кожен із тренерів замінить свого лідера – і як проявить себе ця заміна.

Історія протистояння

Із чотирьох ігор на рівні УПЛ три (!) завершилися з рахунком 0:0. Четвертий, з рахунком 2:0, виграв Колос, хоча грав на виїзді.

Орієнтовні склади

Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Клименко, Смоляков — Одарюк, Кучеренко, Кухарук, Козиренко — Марусич

Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Смирний — Ільїн, Оріховський, Мякушко — Безбородько

Прогноз

прогноз 0:0