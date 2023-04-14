Україна

Стартує 21-й тур чемпіонату України.

В рамках 21-го туру УПЛ Минай прийме Кривбас.

МИНАЙ – КРИВБАС

П'ЯТНИЦЯ, 14 КВІТНЯ, 13:00. МИНАЙ, МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Минай пару тижнів тому в практично героїчному стилі обіграв Колос, але після цього двічі поступився. Боротьба за виживання обіцяє бути дуже важкою, тим більше що Львів, хоч би скільки програвав грандам, має набагато цікавіший склад. Бугай та Ременяк забивали у 2023-му, на відміну від Коломойця, який не забив жодного разу в сезоні – та й Есеола, за всіх питань до його біографії, на полі вміє явно більше.

Боротьба за виживання обіцяє бути дуже складною і в ній потрібно чіплятися за очки з будь-яким суперником. Кривбас прямо-таки напрочуд добре грає із борцями за виживання: навіть на виїзді обіграв Верес та Металіст, зіграв унічию з ФК Львів, здобув три очки з Чорноморцем у першій половині сезону, коли одеський клуб був звичайним, непомітним аутсайдером. Як грати проти такого потужного та при цьому якісно укомплектованого суперника? Ви знаєте відповідь на це запитання.

Хоч би як ішли чи приходили гроші, інвестори, піарники, УПЛ була, є й буде лігою автобусів. У минулому турі Кривбас еталонно припаркувався проти Зорі, нейтралізував усі її сильні сторони та забив переможний після штрафного – а зараз паркуватимуться вже проти нього. Вернидуб в інтерв'ю розповідав, що любить контроль м'яча, але на полі його справа часто розходиться зі словом – і зараз найкращий момент, щоб показати, до чого привела його співпраця з Банадою, Хомченовським, Капічем.

До речі про Хомченовського. Проти Зорі “десятки” криворіжців не було навіть у запасі: у гравця діагностували мікроушкодження. Його місце в центрі зайняв Капіч – і, як бачимо, непогано вийшло. Чи стане Вернидуб повертатися до старої схеми – чи не буде змінювати те, що й так спрацювало? Те саме питання, в принципі, за дилемою Устименко/Татарков – перший не грало проти Зорі через дискваліфікацію, і його підмінив другий.

Історія протистояння

Єдиний матч в історії ці команди зіграли у першому турі – і він закінчився 0:0.

Орієнтовні склади

Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Н’ємчанінов — Горін, Вітенчук — Гечев, Твердохліб, Булеза — Коломоєць

Кривбас: Кліщук — Якимець, Рябов, Бескоровайний, Дібанго — Приходько, Банада — Понєдєльнік, Хомченовський, Задерака — Устименко

Прогноз

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua