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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та криворізький Кривбас.

Закарпатський Минай та криворізький Кривбас відкриватимуть двадцять перший тур української Прем'єр-ліги матчем на Минай-Арені.

Володимир Шаран, після поразки від київського Динамо (0:2), залучив до стартового складу Горіна до трійки центральних захисників, тоді як Воробчак повернеться до правого флангу півзахисту, а напад очолить Вишневський.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над луганською Зорею (1:0), використав із перших хвилин Понєдельніка праворуч у захисті, тоді як Устименко очолить напад.

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов — Воробчак, Вітенчук, Твердохліб, Булеза — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Трубочкін, Чуєв, Гечев, Дмитрук, Колесник, Коломоєць, Паламар, Байдал, Рогозинський, Петько, Шишка.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Рябов, Бескоровайний, Дібанго — Банада, Капіч, Приходько — Татарков, Устименко, Задерака.

Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Стецьков, Шевченко, Лкньов, Кораблін, Карпусь, Микитишин, Семотюк.



Гра Минай — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.