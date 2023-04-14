Україна

Команда Мірчи Луческу зіграла у своїх "найкращий традиціях" останнього часу.

У рамках 21 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на власному полі приймав київське Динамо.

Кияни добре розпочали поєдинок, відкривши рахунок на 16 хвилині матчу. Беніто дуже просто пройшов захисників на правому фланзі, а замість того, щоб увірватись в штрафний майданчик — зробив простріл туди. Там опинився один Ванат, який переграв Паньківа ударом в один дотик.

Після голу Динамо створило ще декілька небезпечних моментів, проте реалізувати їх не змогло. Натомість забив Рух, і зробив це досить несподівано, адже не мав особливих шансів до того. Шепелев помилився із передачею, удар в Климчука заблокували захисники. Але м'яч відскочив точно на ногу Довгому, який переграв Нещерета та встановив паритет на табло — 1:1.

Рух у другому таймі моментами виглядав симпатичніше за столичну команду. Особливо креативно грали Соломон-Отабор, який змусив плідно попрацювати проти себе Сидорчука, а Таллес. В Динамо виділявся на поле Царенко, який мав кілька креативних обводок суперника. Як реузльтат — нічия, яка сприймається для гостей як поразка.

Рух — Динамо 1:1

Голи: Довгий, 40 — Ванат, 16

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Дідик (Холод, 11), Лях – Довгий (Притула, 69), Підгурський – Мисик (Альваренга, 69), Таллес (Карабін, 89), Соломон-Отабор – Климчук.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 59) – Беніто (Гармаш, 49), Буяльський, Шепелєв (Царенко, 49) – Ванат (Рамірес, 64).

Попередження: Попов, Дячук, Довгий, Климчук, Андрієвський, Притула.