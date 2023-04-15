Україна

Можливо, ключовий матч у боротьбі за виживання.

В рамках 21-го туру УПЛ "Металіст" прийме Верес.

МЕТАЛІСТ – ВЕРЕС

СУБОТА, 15 КВІТНЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​​

Дев'ять матчів без перемог в одних, тринадцять в інших. Не у кожному чемпіонаті в принципі бувають такі довгі безвиграшні серії, а цього разу їх видали одразу дві команди. І треба ж такому трапитися, що два лузера грають один з одним!

Верес не перемагає з листопада, Металіст – взагалі з жовтня. Дивно, що команди з такими результатами в зоні прямого вильоту не вдвох – але Верес і справді розкішно розпочав сезон, він може собі дозволити, наприклад, не міняти тренера під час такої серії. Щоправда, до Вірта окремі питання: він уже не їздив на матч останнього туру до Руху, пославшись на хворобу.

Зазвичай у матчах аутсайдерів перевагу починають грати умовні “рідні стіни”, але цей випадок особливий. Верес – остання команда ліги, яка все ще не перемагала вдома; усі п'ять своїх перемог вона здобула за межами Рівного. Металіст удома (ну як “удома”: домом у цей складний час для харків'ян став ужгородський “Авангард”) здобув одну-єдину перемогу – у дев'яти матчах.

Навіть чисто статистично 5/11 помітно більше ніж одна дев'ята. Обом командам комфортніше використовувати контратакуючу модель гри, на виїзді вони простіше розлучаються з м'ячем та простором – і, як наслідок, на виїзді вони набирають більше очок. У зв'язку з цим шанси Вереса виглядають навіть трохи кращими, але у нього є кадрова проблема.

Олександр Лебеденко, який грав у попередньому турі плеймейкера, пропускає сьогоднішню гру через дискваліфікацію. Закрити безпосередньо його позицію Вірт може легко, просто піднявши вище за Кльоца – але в трійці півзахисників від цього вакуум не випарується. Опорника Кучерова минулого туру не було навіть на лавці...

Чотири (!) останніх непрограні матчі Металіста – це нульові нічиї. Цікаво, у гравців атаки команди не виникає когнітивний дисонанс? Інгульцю та Руху забили – і програли, результат негативний; Колосу та Чорноморцю не забили – і не програли, результат прийнятний. Може, краще не забивати? Втім, з такими “прийнятними” результатами "Металіст" докотився вже до зони вильоту – і сьогодні навіть чергова нічия буде спірним результатом.

Історія протистояння

Матч першого кола у Рівному з рахунком 2:1 виграв Металіст.

Орієнтовні склади

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мізюк, Порох, Корраль, Чайковський, Ралюченко — Картушов, Демченко, Бойчук — Прядун

Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Г. Пасіч — С. Шарай, Кучеров — Блізніченко, Кльоц, Дахновський — Гайдучик

Прогноз

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua