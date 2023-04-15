Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1.

Луганська Зоря та дніпровський Дніпро-1 зіграють центральний матч двадцять першого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в Києві.

Патрік ван Леувен, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), повернув до стартового складу Сергія Булецу до лінії півзахисту, а також використав Герреро в центрі нападу.

Олександр Кучер, на тлі перемоги наді Львовом (5:2), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро.

Запасні: Кучерук, Жилкін, Бурда, Мороховець, Полегенько, Дришлюк, Гулько, Хахльов, Вантух, Нагнойний, Погорілий, Мишньов.



Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч, Сарапій, Сваток, Каплієнко — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.