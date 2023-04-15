Україна

Команди видали вогняний матч.

Металіст в рамках поєдинку двадцять першого туру елітного дивізіону чемпіонату України приймав на своєму полі Верес.

Фінальний свисток головного арбітра зустрічі зафіксував нічийний результат з рахунком 5:5.

Завдяки цьому Металіст та Верес встановили рекорд результативності поточного сезону УПЛ, забивши десять м'ячів.

Попереднім рекорд належав відразу трьом матчам: Дніпро-1 проти ПФК Львів (5:2), Металіст 1925 проти Шахтаря (0:7) та Металіст проти Шахтаря (1:6).

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео гола Бойчука — одного з найвидовищніших у цьому сезоні УПЛ