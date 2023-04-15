Команди видали вогняний матч.
Металіст - Верес, Фото пресслужби Металіста
15 квітня 2023, 15:02
Металіст в рамках поєдинку двадцять першого туру елітного дивізіону чемпіонату України приймав на своєму полі Верес.
Фінальний свисток головного арбітра зустрічі зафіксував нічийний результат з рахунком 5:5.
Завдяки цьому Металіст та Верес встановили рекорд результативності поточного сезону УПЛ, забивши десять м'ячів.
Попереднім рекорд належав відразу трьом матчам: Дніпро-1 проти ПФК Львів (5:2), Металіст 1925 проти Шахтаря (0:7) та Металіст проти Шахтаря (1:6).
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