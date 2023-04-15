Україна
15 квітня 2023, 14:58
Металіст та Верес зіграли внічию в сенсаційному матчі з десятьма голами
Шалена злива в першому зовсім не зіпсувала божевільну футбольну гойдалку, яку влаштували команди.
Металіст — Верес, фото УПЛ
15 квітня 2023, 14:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст — Верес 5:5
Голи: Картушов, 6, Порох, 10, Прядун, 25, Бойчук, 38, Наумець, 82 — Блізніченко, 18 (пен.), В. Шарай, 23, 54, Хондак, 36, Блізніченко, 59 (пен.)
Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Коррал — Панасенко (Наумець, 64), Ралюченко, Чідомере (Чайковський, 46) — Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко, 74).
Верес: Когут — Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч — Курко, Кльоц — Блізніченко (Дахновський, 80), С. Шарай, В. Шарай — Гайдучик (Шестаков, 76).
Попередження: Мизюк, Чайковський, Романюк — Когут, Дахновський, Гагун