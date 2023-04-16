Україна

В очному протистоянні одеського та полтавського колективів голів ми могли так і не побачити, якби не момент на 85-й хвилині зустрічі.

У рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекав поєдинок між одеським Чорноморцем та полтавською Ворсклою.

Моментів у цьому протистоянні було небагато, а команда Романа Григорчука завдала лише один удар у площину воріт суперника, та й той наприкінці матчу.

Зрештою, Ворскла отримала свою винагороду на 85-й хвилині за більшу гостроту у створених моментах на тлі суперника, тоді як героєм цього епізоду став Таулян Сефері.

Саме його єдиний гол приніс до активу полтавської команди непрості три очки у заключному відрізку матчу.

Чорноморець — Ворскла 0:1

Гол: Сефері, 85

Чорноморець: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Гучек, Кузик, Політило (Єрмаков, 46), Бадібанга (Авагімян, 74), Юсов (Войтіховський, 40), Алефіренко

Ворскла: Ісенко, Кравець, Пердута, Скляр, Олійник (Яворський, 87), Степанюк, Сефері, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін (Феліпе, 67)

Попередження: Васильєв, Войтіховський – Бацула, Чеснаков, Павлюк, Олійник