Україна

Схоже, "синьо-жовті" скоро отримають нового керманича.

Сергій Ребров є близьким до того, щоб очолити збірну України, повідомив журналіст Віктор Вацко.

За його інформацією, "Павелко ходить задоволений і каже, що з Ребровим уже домовилися".

Залишився заключний етап – економічні аспекти контрактів іспанських помічників Реброва. Ймовірно, невдовзі це буде узгоджено.

Очікується, що за два-три тижні про все можна буде офіційно оголосити. Ребров готуватиме команду до двох циклів – Євро-2024 та до ЧС-2026.

Нагадаємо, що зараз збірну України на тимчасовій основі тренує Руслан Ротань.