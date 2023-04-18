Україна

18 квітня 1959 року розпочалася велика історія.

Саме у цей день, 18 квітня 1959 року, збірна Кривого Рогу провела дебютний поєдинок проти тульського Арсеналу. З того часу розпочалася велика історія професійного футболу Криворіжжя. Цю дату офіційно прийнято вважати днем народження клубу. Але чи так це?

Багатьма дослідниками криворізького футболу знайдено десятки фактів, що гра мільйонів у місті зародилася ще за кількадесят років до 1959-го. Існує як мінімум три згадки про матчі місцевих команд у всеукраїнських змаганнях 1927, 1925 та навіть 1923 років. І, цілком можливо, Кривбас може вважати початком відліку своєї історії набагато старішу дату.

Але прийняття подібних рішень — процедура, яка потребує загальної думки вболівальників Кривбасу та істориків місцевого футболу. Вже не перший рік вони збирають інформацію та факти, щоб нарешті поставити крапку в цьому питанні. Зовсім скоро після отримання всіх документально підтверджених фактів на широкий загал буде винесено голосування, в якому шанувальники клубу, криворіжці та дослідники зможуть остаточно вирішити, від якої дати необхідно рахувати початок історії великого Клубу!

Джерело: ФК Кривбас