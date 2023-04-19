Інгулець — Рух. Напередодні

Україна

Перенесений ще з осені матч.

У рамках 10-го туру УПЛ Інгулець прийме Рух.

ІНГУЛЕЦЬ — РУХ

СЕРЕДА, 19 КВІТНЯ, 14:00. "ІНГУЛЕЦЬ", ПЕТРОВЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

І знову матч Прем'єр-ліги в один день з іграми Ліги чемпіонів. Але якщо минулого разу в один день із Челсі та Міланом пройшов матч за участю Шахтаря, команди, яка сама грає в ЛЧ майже кожен сезон, то сьогодні пройде максимально “андерграундна” гра. Представник села Петрове проти представника зовсім ще нещодавно містечка Винники, просимо любити та шанувати.

При цьому недооцінювати команди в жодному разі не варто: київське Динамо, якщо що, підтвердить. Рух зіграв із найтитулованішим клубом України внічию, Інгулець взагалі його обіграв – і це їх зовсім недавні, весняні успіхи. Обидві ці команди чудово знають своє місце, без проблем обороняються у 11 людей і давно розучили контратаки.

Щоправда, це все стосується гри другим номером – а ось із грою від себе у команд Ковальця та Пономарьова об'єктивні проблеми. Обидві команди забивають у районі одного гола в середньому за гру, та й просто дуже погано грають – боротьба за виживання цим зумовлена. Інгулець за нового тренера більше любить тримати м'яч, Рух, здається (наскільки можна робити висновки по трьох іграх), не настільки догматичний – так що ми з великою ймовірністю побачимо тiкi-таку від Ковальця та швидкі атаки від Пономарьова.

Через дискваліфікацію не зможе зіграти Максим Марусич, але навряд чи це можна вважати відчутною втратою для Інгульця: форвард і чисто за спортивним принципом починав на лавці 13 ігор цього сезону, в тому числі чотири вже за Ковальця.

Історія протистояння

Цікаво, що вісім зустрічей в історії протистояння включили лише 11 голів. На рівні вищої ліги, втім, команди забили чотири голи у двох матчах: 2:2 у Львові та 0:0 у Петровому.

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук — Поспєлов, Ковальов, Кучеренко – Сидоренко, Клименко, Кухарук, Смоляков — Головкін, Д.Кравчук, Козиренко

Рух: Паньків – Роман, Слюсар, Холод, Лях – Довгий, Підгурський – Мисик, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук

Прогноз

прогноз 0:0