Україна

Момент істини для ван Леувена.

У рамках 22-го туру УПЛ Колос прийме Зорю.

КОЛОС — ЗОРЯ

П'ЯТНИЦЯ, 15:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Грають дві команди, які можуть записати початок року в актив. Зоря взяла у шести весняних турах 15 очок (з 18 можливих!), Колос – лише десять, але обидві команди наблизилися до вирішення найамбітніших завдань. І третє місце для Зорі, і п'яте для Колоса буде означати стрибком вище голови, фініш вищий за команди з набагато більшими можливостями.

І ось на шляху до великих завдань команди стикаються одна з одною. Програш Зорі дуже зменшить шанси Колоса на Лігу конференцій; програш Колосу підрубає шанси луганчан і на топ-2, і на топ-3.

Колос ніколи за весь час в УПЛ не радував результативністю, але 2023-го команда досягла “ідеалу”. У п'яти матчах із шести перший же гол визначав переможця (більше того, у чотирьох із них він залишався єдиним) – а шостий просто закінчився 0:0. Двічі мінімально програли, двічі мінімально виграли, ще Металіст 1925 розгромили 3:0 – і мають різницю 5:2 у шести матчах. За результативністю Колос вже на три м'ячі відстає від Металіста із зони вильоту, але відставання від Олександрії лише тане.

Перший гол неймовірно багато вирішить і з Зорею. Луганці вже програли схожому на Колос за ігровим стилем Кривбасу, коли після голу за майже цілий тайм створили мінімум небезпеки. Але тут я відзначив би різницю між минулим і сьогоднішнім виїздами.

Герреро виглядає справжньою вибухівкою для редутів суперників у Прем'єр-лізі. Матч у Кривому Розі він пропустив, але сьогодні має зіграти. А те, що він відновився на всі сто, панамець показав ще на тлі Дніпра-1, коли впорався із обороною практично рівня збірної України. Його зв'язка з Русиним загрожує стати окрасою всієї ліги – і козирною картою партії за високі місця. Додаткові шанси Колосу дає дискваліфікація Микити Кравченка: правий захисник команди минулого туру отримав четверту жовту.

А ще цікаво буде поглянути на Безбородька проти команди, де він розпочинав сезон. Цього сезону форвард забив чотири голи: по два за Зорю та Колос. Все б нічого, але у складі Зорі Денис зіграв... один-єдиний матч у першому ж турі, після чого відбув до Ковалівки. І в Колосі йому знадобилося 18 матчів, щоб наздогнати свій же “луганський” показник результативності.

Складніше забивати у Колосі, набагато складніше.

Історія протистояння

Спочатку Колос був дуже зручним суперником для Зорі: луганці виграли перші чотири матчі проти нього. Але після цього ситуація більш-менш вирівнялася: із п'яти наступних ігор Колос одну виграв, дві звів унічию і лише дві програв.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець – Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Чорноморець – Смирний, Мілько – Ільїн, Оріховський, Мякушко – Лисенко

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Шахов, Бражко — Антюх, Булеца, Русин — Герреро

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua