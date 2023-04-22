Україна

Перевірка команди Скрипника на міцність.

Чи будуть у харків'ян приводи для такої радості сьогодні? / ФК МЕТАЛІСТ

Чи будуть у харків'ян приводи для такої радості сьогодні? / ФК МЕТАЛІСТ

В рамках 22-го туру УПЛ Ворскла прийме Металіст.

ВОРСКЛА – МЕТАЛІСТ

СУБОТА, 22 КВІТНЯ, 13:00. "ВОРСКЛА", ПОЛТАВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команди підходять до гри в принципово різному настрої – причому настрій Металіста, мабуть, найправильніше охарактеризувати як “змішані почуття”.

З одного боку, неможливо як слід засмутитися після гри, в якій ви забили п'ять голів. Рівно стільки ж харків'яни забили у попередніх – сядьте, щоб не впасти – тринадцяти турах! Так, глибоко кризову і “суху” в нападі команду проти Вереса прорвало.

З іншого боку, домашня нічия з прямим конкурентом є домашня нічия з прямим конкурентом. Металіст вже зіграв не лише з Вересом, а й з Рухом, Інгульцем – а одразу після виїзду до Полтави у нього за календарем матчі з Динамо та Дніпром-1. Важко набирати очки, ті ураганні 5:5 сильно зменшили шанси команди Огненовича на порятунок.

Ворскла тим часом виграла дві гри поспіль – серій успішніше в неї не було весь сезон. Все не просто не безхмарно, а дуже і дуже складно – обидві перемоги були мінімальними, Чорноморцю забили ще й наприкінці – але принаймні до якогось порядку на полі Скрипник свою команду приводить. Тренер посадив на лаву запасних Лукаса Раміреса, з яким клуб, очевидно, промахнувся – і навіть з номінальним “крайком” Кравцем у центрі оборони клуб заграв стабільніше.

Повторюся, у квітні Ворскла створила серію із двох перемог. Це з полтавцями відбувається вже втретє в сезоні, але, крім таких мікро-серій, команда виграла в сезоні лише один раз – і саме тому йде в середині таблиці. Розібраний, дуже багато пропускаючий і просто дуже слабкий Металіст – той суперник, який команда з окладами для окремих гравців по 10-15 тисяч доларів має розбивати без шансів.

Ця гра має показати, чи зміг Скрипник добитися від своїх підопічних прогресу – чи успіхи з Інгульцем і Чорноморцем були випадковістю.

Історія протистояння

Раніше команди грали лише у першому колі цього сезону – і Металіст виграв 3:2.

Орієнтовні склади

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Скляр, Павлюк, Челядін — Сефері, Олійник — Степанюк

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Коррал — Панасенко, Ралюченко, Чідомере, Чайковський — Бойчук, Прядун, Картушов

Прогноз

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua