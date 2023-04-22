Україна

Класичне — і цим все сказано.

У рамках 22-го туру УПЛ Динамо прийме Шахтар.

ДИНАМО – ШАХТАР

СУБОТА, 22 КВІТНЯ, 17:00. "ДИНАМО", КИЇВ. АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО).ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Ну, що, дочекалися. Матч-символ українського футболу, матч, за яким український футбол знають за кордоном, матч, з яким український футбол і асоціюється.

Динамо та Шахтар зустрічаються в момент, коли обом сторонам хотілося б просити про перенесення гри. “Гірники” явно не у формі: серія великих перемог, коли суперникам можна було не виходити і погоджуватися на 0:3, змінилася дуже натужними матчами. Десь Келсі результативно вийде на заміну, десь Бондаренко підключиться на стандарт – Шахтар перемагає так само емоційно та яскраво, як прес-конференції проводить Ігор Йовічевич, але це не скасовує факту, що проти ешелонованої оборони команда вже зазнає труднощів.

Вінгерів не вистачає. Клуб, який розпочинав сезон зі схемою, де флангові гравці були найважливішими, залишився без останніх із них. Класно продати Мудрика за 70 мільйонів, але це поки що історія про клуб, а не про команду: адже Шахтар нікого не взяв на фланг (18-річного Тоїрова можна сміливо вважати посиленням молодіжки). Переведення на фланг Криськіва був сильним ходом, але він травмований – так само, як Петряк, Зубков, Швед. З урахуванням просто великих проблем із центрфорвардом не дивно, що Шахтар став слабким в атаці.

Але якщо Шахтареві хотілося б перенести матч на час, коли відновляться вінгери, то Динамо було б бажано грати його в іншому (і не факт, що наступному) сезоні. Постійний розпродаж лідерів разом з відсутністю посилення призвели до того, що Динамо просто не має сильних сторін. Команда непогано обороняється, але під пресингом і Дячук, і Попов роблять дурні помилки; в команди є Буяльський, який класно вривається у штрафний майданчик, але він, м'яко кажучи, не блиснув після повернення з Рухом. Криза ідей цілком очевидна.

До речі, осічка минулого туру дуже підозріло перегукується з переведенням у запасні Царенка. Луческу вчинив гранично догматично, просто довірившись “перевіреним кадрам” – і добре ще Буяльський, який досі на чистому другому місці в гонці бомбардирів, але до Шепєлєва накопичився мільйон питань безвідносно Царенка. Можливо, в “класичному” варто подивитися не на колишні заслуги, а на те, хто просто найкращий просто зараз? Колись у такій грі про себе заявив Попов...

Вже досить давно козирі Динамо особливо яскраво проявляються саме у матчах проти вічного суперника. Попов разом із Дячуком слабо починають атаки, але у боротьбі можуть виявити найкращі якості; Сидорчук та Шепєлєв готові виконувати потрійний обсяг бігової роботи; Ванату точно комфортніше грати на просторі – і так далі. Динамо буде набагато комфортніше грати, якщо воно віддасть супернику м'яч.

Окремої “перчинки” матчу надає якість поля, на якому належить зіграти. Досить несподівано матч пройде не на “Олімпійському”, а на стадіоні імені Лобановського – а його покриття викликало шок ще минулого туру, коли там рубалися Зоря та Дніпро-1. Це можна було б пов'язати і з теорією змови – мовляв, керівництво Динамо хоче нівелювати перевагу суперника у класі – але, чесно кажучи... Вся історія українського футболу мала нас навчити: не варто записувати на злий намір те, що можна записати на халатність і просто дурість.

Історія протистояння

85 перемог Динамо, 46 нічиїх, 62 перемоги Шахтаря – сухі цифри, за якими сама історія українського футболу. Про це суперництво пишуть книги, знімають фільми, заради можливості зіграти у ньому починають кар'єри.

Я б наголосив, що саме на стадіоні імені Лобановського Динамо грає “класичне” дуже успішно. У 13 матчах проти Шахтаря на цьому стадіоні в киян 7 перемог та 4 нічиї. Щоправда, нічия у півфіналі Кубка УЄФА-2008/09 коштує дуже багатьох поразок.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Беніто, Буяльский, Лонвейк — Ванат

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Сікан, Судаков, Бондаренко, Топалов — Келсі

Прогноз

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua