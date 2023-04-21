Україна

Український воротар Динамо підписав контракт з агенством ProStar.

Футбольна агенція ProStar, яку очолює Вадим Шаблій, у своїх соціальних мережах офіційно оголосила про початок співпраці з голкіпером збірної України та київського Динамо Георгієм Бущаном.

Терміни угоди між 28-річним українцем та його новим агенством не уточнюються. Раніше інтереси Бущана, контракт якого з "біло-синіми" спливає влітку 2026 року, представляв Іван Пироженко.



Зазначимо, що клієнтами української агенції ProStar є такі відомі гравці як Віталій Миколенко з Евертона, Руслан Маліновський з Марселя, Микола Матвієнко з Шахтаря, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський з київського Динамо, а також багато інших.

У той же час, не можна не відзначити, що ProStar, як і раніше, представляє інтереси низки російських і білоруських футболістів, які виступають у т.зв. чемпіонату росії. Їхня співпраця не припинилася навіть після початку повномасштабної фази російсько-української війни наприкінці лютого минулого року, що підтверджує портал Transfermarkt.