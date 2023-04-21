Україна

Зоря в меншості втримала мінімальну перемогу над Колосом

Колектив Патріка ван Леувена розпочав двадцять другий тур УПЛ з того, що піднявся на другий рядок.

Колос — Зоря, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Зоря 0:1

Гол: Бражко, 31



Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов — Ільїн, Оріховський (Ісаєнко, 78), Мякушко — Лисенко.



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко (Дришлюк, 68), Шахов — Русин (Хахльов, 80), Булеца (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58) — Герреро (Мишньов, 67).



Попередження: Золотов, Богданов — Снурніцин, Бражко



На 54-й хвилині був вилучений Ігор Снурніцин (Зоря) (друге попередження).