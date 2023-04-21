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    21 квітня 2023, 18:58

    Вишняк: Кадрова ситуація не дозволила створювати тиск на Зорю — не вистачило ресурсу

    Фахівець поділився враженням від гри із луганцями.

    Ярослав Вишняк, скріншот, Колос
    Ярослав Вишняк, скріншот, Колос 21 квітня 2023, 18:58

    Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував мінімальну поразку від Зорі у рамках УПЛ — 0:1.

    "Враження від гри двоякі — пропущений м'яч зі стандарту, звичайно, вплинув на гру. Зоря грала на контратаках, що вони люблять робити — в них є для цього швидкі та технічні гравці. Нам прийшлося розкриватися та йти вперед. Після вилучення ми отримали перевагу, але довго не могли закрити Зорю на її половині поля. Вони навіть в меншості створювали моменти. Нам не вдалось швидко перебудуватися. Якщо розділяти гру на частини, то в останній ми могли відігратись, але не зробили це. Хотілося би більшого.

    Я випустив усіх атакуючих гравців, які були у заявці. Навалу щоб зробити потрібні два нападники. Лисенко втомився та не міг рухатись — він віддав все на полі. Випустив Попова... Безбородько травмований. Ісаєнко невисокий гравець, Болбат — технічний. За рахунок кого створювати навалу? Перебудувалися на гру в два інсайди, положили м'яч униз, хотіли розіграти до вірного та забити гол. Знайти високих нападників складно. Кадрова ситуація не дозволила створювати тиск на суперника. Не вистачило ресурсу, щоб підтиснути за рахунок силової боротьби.

    Наступний матч проти Шахтаря. Які прогнози? Будемо готуватися до серйозної гри. Ми перевіряємо свій рівень на фоні Зорі... Чи зможемо грати на рівних з ними? Такі матчі показують, де нам потрібно працювати та що підсилити. Ми будемо мотивовані, граємо вдома, будемо намагатись показувати свій футбол та ставати сильнішими. В нас Золотов отримав четверту картку та пропустить гру. Смирний та Безбородько травмовані, Ємець відновився після рецидиву, Ісаєнко тільки набирає форму. Кожна команда з цим зіштовхується. Будемо обирати сильніших гравців", — сказав Вишняк.

    Відео забитого голу та огляд найцікавіших моментів зустрічі можна дивитись на Football.ua.

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    Ярослав Вишняк

    Команди

    Колос

    Джерела

    ФК Колос (Ковалівка)

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