Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 21 квітня 2023 року, 14:00.
Колос — Зоря, facebook.com/fckoloskovalivka/
21 квітня 2023, 17:34
У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос зустрівся з луганською Зорею і зазнав мінімальної поразки.
Незважаючи на те, що команда Патріка ван Леувена починаючи з 54-ї хвилини залишилася вдесятьох через невиправдане видалення Ігоря Снурніцина, гравцям Зорі у підсумку вдалося зберегти переможний результат.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Зоря в 22 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Колос — Зоря 0:1
Гол: Бражко, 31
Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов — Ільїн, Оріховський (Ісаєнко, 78), Мякушко — Лисенко.
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко (Дришлюк, 68), Шахов — Русин (Хахльов, 80), Булеца (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58) — Герреро (Мишньов, 67).
Попередження: Золотов, Богданов — Снурніцин, Бражко
На 54-й хвилині був вилучений Ігор Снурніцин (Зоря) (друге попередження).