Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 21 квітня 2023 року, 14:00.

У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос зустрівся з луганською Зорею і зазнав мінімальної поразки.

Незважаючи на те, що команда Патріка ван Леувена починаючи з 54-ї хвилини залишилася вдесятьох через невиправдане видалення Ігоря Снурніцина, гравцям Зорі у підсумку вдалося зберегти переможний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Зоря в 22 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Колос — Зоря 0:1

Гол: Бражко, 31



Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов — Ільїн, Оріховський (Ісаєнко, 78), Мякушко — Лисенко.



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Бражко (Дришлюк, 68), Шахов — Русин (Хахльов, 80), Булеца (Полегенько, 81), Антюх (Вантух, 58) — Герреро (Мишньов, 67).



Попередження: Золотов, Богданов — Снурніцин, Бражко



На 54-й хвилині був вилучений Ігор Снурніцин (Зоря) (друге попередження).