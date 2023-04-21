Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу юнацької першості України, що відбувся 21 квітня 2023 року, 13:00.

У рамках 22-го туру юнацького чемпіонату України на нас чекало принципове протистояння між київським Динамо U-19 та їхніми однолітками із донецького Шахтаря.

Як і належить дербі, команди продемонстрували результативний футбол, а переможцями з цієї зустрічі вийшли хлопці зі столичного клубу – 3:2.

Проте, варто зазначити, результат цього матчу не дуже змінив стан справ у чемпіонській боротьбі в турнірній таблиці юнацької першості України.

Динамо U-19, будучи другим, збільшило відрив від третього Шахтаря до чотирьох очок, проте лідером таблиці, як і раніше, залишається юнацька команда львівського Руху, яка має ще один матч у запасі та чотири пункти переваги над найближчим конкурентом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Шахтар в 22 турі юнацького чемпіонату України-2022/23:

U-19. Динамо — Шахтар 3:2 (1:0)

Голи: Кремчанін (22), Діалло (74), Малиш (82) – Фарина (64), Козік (86).

Динамо: 1. Ігнатенко, 20. Гусєв, 3. Боль (6. Рамадані, 46), 2. Єременко, 8. Бенедюк (к), 4. Балаба, 22. Малиш (21. Бойченюк, 90+3), 14. Яцик, 9. Слесар (10. Маткевич, 68), 30. Діалло (25. Зоренко, 90), 7. Кремчанін.

Шахтар: 1. Твардовський (к), 2. Дрозд, 3. Козік, 4. Фарина, 5. Бако, 6. Лосенко, 7. Пушкарьов (16. Трифанененко, 68), 8. Яновіч (20. Гармаш, 90+1), 9. Глущенко, 10. Цуканов (17. Бундаш, 90+1, 11. Тоіров (18. Ющенко, 56).

Попередження: Діалло (19), Балаба (24), Єременко (72) – Глущенко (50), Трифаненко (77).

Кращі бомбардири