Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та харківський Металіст.

Полтавська Ворскла та харківський Металіст матчем на стадіоні ім. А. Бутовського відкриватимуть події двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Періца Огнєнович, на тлі нічиєї проти рівненського Вереса (5:5), використав із перших хвилин Наумця ліворуч в атаці, тоді як Картушов зіграє під ним у захисті.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Челядін, Павлюк, Скляр — Сефері, Степанюк, Олійник.

Запасні: Домолега, Ященко, Крупський, Рамірес, Яворський, Кане, Феліпе, Кулаковський, Лопес, Нестеренко.



Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Картушов — Ралюченко, Демченко, Чідомере — Наумець, Прядун, Бойчук.

Запасні: Костик, Чайковський, Панасенко, Багачанський, Рязанцев, Коррал, Самуел, Ніколишин, Паті.



Гра Ворскла — Металіст почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.